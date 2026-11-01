W La Paz w Meksyku Mexico News Daily opublikowało satyryczną kolumnę o rzekomym proteście miejscowego mieszkańca z powodu trzytygodniowej przerwy w dostawach prądu. Redakcja wyraźnie zaznacza, że wszystkie materiały w rubryce El Jalapeño są satyrą i nie są prawdziwymi wiadomościami.

Fikcyjny protest w poczekalni

Zgodnie z fabułą kolumny mężczyzna urządził tymczasowy bar w poczekalni Federalnej Komisji Energii Elektrycznej Meksyku. Rzekomo podłączył blender do gniazdka za kioskiem z numerkami i częstował innych odwiedzających margaritami, gdy czekali oni na rozpatrzenie spraw dotyczących rachunków.

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W tekście podano, że postać użyła do napojów tequili, damiany, limonek, soli i lodu. Fikcyjny bohater wyjaśnia swój czyn długim oczekiwaniem na odpowiedź na wnioski o przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Biurokracja jako część żartu

Satyra opisuje także rzekomą reakcję pracowników komisji, którzy rozważali, czy zasady instytucji obejmują bezpłatne rozdawanie mrożonych koktajli w poczekalni. Na końcu fikcyjna postać obiecuje przynieść do biura inne urządzenia kuchenne, jeśli dostawy prądu nie zostaną przywrócone.

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