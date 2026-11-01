Mexico News Daily випустило сатиру про вигаданий протест у Ла-Пасі

У Ла-Пасі, Мексика, видання Mexico News Daily опублікувало сатиричну колонку про нібито протест місцевого жителя через тритижневе відключення електроенергії. Редакція прямо зазначає, що всі матеріали рубрики El Jalapeño є сатирою та не є реальними новинами.

Вигаданий протест у приймальні

За сюжетом колонки, чоловік облаштував у приймальні Федеральної електроенергетичної комісії Мексики тимчасовий бар. Він нібито підключив блендер до розетки за кіоском із талонами та пригощав інших відвідувачів маргаритами, поки ті чекали на розгляд питань щодо рахунків.

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У тексті йдеться, що для напоїв персонаж використав текілу, даміану, лайми, сіль та лід. Вигаданий герой пояснює свій вчинок тривалим очікуванням відповіді на заявки щодо відновлення електропостачання.

Бюрократія як частина жарту

Сатира також описує нібито реакцію працівників комісії, які міркували, чи поширюються правила установи на безоплатне роздавання заморожених коктейлів у залі очікування. Наприкінці вигаданий персонаж обіцяє принести до офісу іншу кухонну техніку, якщо подачу електроенергії не відновлять.

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