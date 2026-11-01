Boeing 737 MAX Akasa Air задел хвостом полосу в Калькутте — AeroTime

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Akasa Air задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу во время ухода на второй круг в аэропорту имени Нетаджи Субхаса Чандры Боса в Калькутте, Индия. После маневра борт выполнил еще один заход на посадку и благополучно приземлился. Пострадавших нет, сообщает AeroTime.

Уход на второй круг

Инцидент произошел 31 октября с рейсом QP1925, следовавшим из Ахмадабада в Калькутту. Boeing 737-8 MAX с регистрационным номером VT-YAG заходил на посадку на полосу 19L примерно в 07:37 по местному времени, когда экипаж начал уход на второй круг. Во время маневра хвостовая часть самолета коснулась полосы.

После этого самолет набрал высоту примерно 3 тысячи футов, вошел в аэродромный круг и выполнил повторный заход. Посадка состоялась ориентировочно через 20 минут после ухода на второй круг.

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Самолет проверяют

Akasa Air подтвердила, что экипаж прекратил первый заход на посадку, а контакт хвостовой части с полосой обнаружили во время послеполетного осмотра. Самолет остался в аэропорту Калькутты для детальной проверки.

Авиакомпания уведомила соответствующие органы, инцидент расследуют. Она не раскрыла масштаб повреждений и не назвала сроков возвращения самолета в эксплуатацию. Борт VT-YAG был построен в 2019 году и передан Akasa Air в ноябре 2022 года; он оснащен двумя двигателями CFM International LEAP-1B.

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