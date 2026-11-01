Boeing 737 MAX linii Akasa Air uderzył ogonem o pas w Kalkucie — AeroTime
Boeing 737 MAX 8 linii Akasa Air uderzył częścią ogonową o pas startowy podczas odejścia na drugi krąg na lotnisku im. Netadźiego Subhasa Czandry Bosego w Kalkucie w Indiach. Po manewrze samolot wykonał kolejne podejście do lądowania i bezpiecznie wylądował. Nikt nie odniósł obrażeń, poinformował AeroTime.
Odejście na drugi krąg
Incydent miał miejsce 31 października podczas lotu QP1925 z Ahmadabadu do Kalkuty. Boeing 737-8 MAX o numerze rejestracyjnym VT-YAG podchodził do lądowania na pasie 19L około godz. 07:37 czasu lokalnego, gdy załoga rozpoczęła odejście na drugi krąg. Podczas manewru część ogonowa samolotu dotknęła pasa.
Następnie samolot wzbił się na wysokość około 3 tys. stóp, dołączył do kręgu nadlotniskowego i wykonał ponowne podejście. Lądowanie nastąpiło około 20 minut po odejściu na drugi krąg.
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Samolot jest sprawdzany
Akasa Air potwierdziła, że załoga przerwała pierwsze podejście do lądowania, a kontakt części ogonowej z pasem wykryto podczas kontroli po locie. Samolot pozostał na lotnisku w Kalkucie w celu szczegółowej inspekcji.
Linia lotnicza powiadomiła odpowiednie organy, a incydent jest badany. Nie ujawniła skali uszkodzeń ani terminu powrotu samolotu do eksploatacji. Maszyna VT-YAG została wyprodukowana w 2019 roku i przekazana Akasa Air w listopadzie 2022 roku; jest wyposażona w dwa silniki CFM International LEAP-1B.