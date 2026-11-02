Grupę 764 łączy się ze zmuszaniem nastolatków do przemocy — Dawn

W Pakistanie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i na Filipinach internetową grupę 764 łączy się z psychologicznym zmuszaniem nastolatków do samookaleczeń, krzywdzenia innych oraz popełniania przestępstw. O mechanizmach działania tej sieci opowiedział pakistański portal Dawn w materiale opublikowanym 2 listopada 2026 roku.

Presja i szantaż

Według portalu członkowie 764 szukają osób niepełnoletnich w mediach społecznościowych i na czatach popularnych gier, w tym Minecrafta i Robloxa. Po pierwszym kontakcie komunikacja może zostać przeniesiona na Discord lub Telegram. Autor materiału zaznacza, że celem stają się młode i podatne na wpływy osoby.

Publikacja opisuje schemat, w którym najpierw zdobywa się zaufanie ofiary, a następnie wykorzystuje uzyskane dane osobowe lub kompromitujące materiały do szantażu. Ludzie mogą być zmuszani do krzywdzenia siebie, zwierząt domowych lub innych osób oraz do przesyłania dowodów takich działań.

Jak pisze Dawn, poszkodowani mogą być również wciągani w zmuszanie innych osób. Status członków wewnątrz społeczności, zgodnie z opisem portalu, zależy od liczby osób, które nakłonili lub zmusili szantażem do okrutnych działań.

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Pochodzenie sieci

Nazwa 764 pochodzi od pierwszych trzech cyfr kodu pocztowego miasta Stephenville w Teksasie, gdzie mieszkał założyciel grupy Bradley Cadenhead, znany w internecie jako Felix. Według Dawn utworzył on grupę w 2021 roku, gdy miał 15 lat.

Cadenhead odbywa w Stanach Zjednoczonych karę 80 lat pozbawienia wolności po skazaniu za posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Portal zaznacza, że sieć nadal istniała po jego uwięzieniu, a FBI charakteryzuje 764 jako przejaw brutalnego nihilistycznego ekstremizmu.

Według Dawn 764 jest częścią szerszej sieci internetowej The Com, czyli Community. Portal wspomina również o innych powiązanych z nią grupach posługujących się retoryką akceleracjonistyczną, neonazistowską i satanistyczną.

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