Группу 764 связывают с принуждением подростков к насилию — Dawn

В Пакистане, США, Швеции и на Филиппинах онлайн-группу 764 связывают с психологическим принуждением подростков к самоповреждению, жестокому обращению с другими и совершению преступлений. О механизмах деятельности этой сети пакистанское издание Dawn рассказало в материале, опубликованном 2 ноября 2026 года.

Давление и шантаж

По данным издания, участники 764 ищут несовершеннолетних в социальных сетях и чатах популярных игр, в частности Minecraft и Roblox. После первого контакта общение может переходить в Discord или Telegram. Автор материала отмечает, что мишенями становятся молодые и уязвимые люди.

В публикации описана схема, при которой сначала завоевывают доверие жертвы, а затем используют полученные личные данные или компрометирующие материалы для шантажа. Людей могут принуждать причинять вред себе, домашним животным или другим людям и отправлять доказательства таких действий.

Как пишет Dawn, пострадавших также могут вовлекать в принуждение других людей. Статус участников внутри сообщества, согласно описанию издания, зависит от количества людей, которых они склонили или шантажом вынудили к жестоким действиям.

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Происхождение сети

Название 764 происходит от первых трех цифр почтового индекса города Стивенвилл в штате Техас, где жил основатель группы Брэдли Кейденхед, известный в интернете как Felix. По информации Dawn, он создал группу в 2021 году, когда ему было 15 лет.

Кейденхед отбывает 80-летний срок лишения свободы в США после осуждения за хранение материалов сексуального насилия над детьми. Издание отмечает, что сеть продолжила существовать после его заключения, а ФБР характеризует 764 как проявление насильственного нигилистического экстремизма.

По данным Dawn, 764 является частью более широкой онлайн-сети The Com, или Community. Издание также упоминает другие связанные с ней группы с акселерационистской, неонацистской и сатанистской риторикой.

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