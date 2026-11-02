Dawn：764组织被指与胁迫青少年实施暴力有关

在巴基斯坦、美国、瑞典和菲律宾，网络组织764被指通过心理胁迫迫使青少年自残、虐待他人和实施犯罪。巴基斯坦媒体《黎明报》在2026年11月2日发表的一篇报道中介绍了该网络的运作机制。

施压与勒索

据该媒体报道，764成员在社交媒体和热门游戏的聊天频道中寻找未成年人，其中包括《我的世界》和Roblox。初次接触后，交流可能转移至Discord或Telegram。文章作者指出，年轻且脆弱的人群会成为目标。

报道描述了一种模式：犯罪者先赢得受害者的信任，随后利用获取的个人数据或不利材料进行勒索。人们可能被迫伤害自己、宠物或其他人，并发送这些行为的证据。

正如《黎明报》所写，受害者还可能被卷入胁迫其他人。根据该媒体的描述，成员在社区内的地位取决于他们引诱或通过勒索迫使多少人实施残酷行为。

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网络的起源

764这一名称源自得克萨斯州斯蒂芬维尔市邮政编码的前三位数字。该组织的创始人布拉德利·凯登黑德居住于此，他在网上被称为Felix。据《黎明报》报道，他于2021年创建了该组织，当时他15岁。

凯登黑德因持有儿童性虐待材料而被定罪，目前正在美国服80年监禁刑期。该媒体指出，该网络在他入狱后仍继续存在，而联邦调查局将764定性为暴力虚无主义极端主义的一种表现。

据《黎明报》报道，764是更广泛的线上网络The Com或Community的一部分。该媒体还提到其他与之关联、使用加速主义、新纳粹主义和撒旦主义言论的组织。

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