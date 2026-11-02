W Gilgit-Baltistanie w Pakistanie 1 listopada uczczono 79. rocznicę ogłoszenia niepodległości regionu. Uroczystości odbyły się we wszystkich 10 okręgach i obejmowały parady wojskowe, wydarzenia kulturalne, zawody polo oraz uhonorowanie uczestników walki przeciwko rządom Dogrów. Poinformował o tym Dawn.

Budynki instytucji państwowych udekorowano pakistańskimi flagami. W świątecznych wydarzeniach uczestniczyli mieszkańcy regionu w tradycyjnych strojach.

Ceremonia w Gilgicie

Rano w historycznym Chinar Bagh w Gilgicie odbyła się ceremonia podniesienia flagi. Uczestniczyli w niej gubernator Syed Mehdi Shah, główny minister Amjad Hussain, dowódca sił Gilgit-Baltistanu generał major Tajdid Mumtaz, ministrowie, wybrani przedstawiciele oraz cywilni i wojskowi urzędnicy.

Gubernator, główny minister i dowódca złożyli wieńce pod pomnikiem poległych oraz odmówili fatihę. Jednostki policji i skautów Gilgit-Baltistanu oddały salut.

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Na lądowisku śmigłowców armii pakistańskiej w Gilgicie odbyła się parada z udziałem jednostek Armii Pakistanu, Centrum Lekkiej Piechoty Północnej, skautów Gilgit-Baltistanu, policji kobiecej oraz policji Gilgit-Baltistanu. Program obejmował również loty paralotnią, lokalne zawody sportowe i tańce młodzieży do pieśni narodowych.

Oświadczenia władz

Główny minister Amjad Hussain nazwał 1 listopada ważną datą w historii Gilgit-Baltistanu. Oświadczył, że pamięć o ofiarach przodków powinna stanowić podstawę rozwoju, dobrobytu, pokoju, sprawiedliwości i służby społeczeństwu.

Dawn zaznacza, że 1 listopada 1947 roku skauci Gilgit-Baltistanu wyzwolili region spod rządów Dogrów, podnieśli flagę wolności i ogłosili niepodległe państwo, które później przyłączyło się do Pakistanu. Prezydent Asif Ali Zardari i premier Shehbaz Sharif pogratulowali mieszkańcom regionu i uhonorowali uczestników tych wydarzeń.

Pakistańska służba ds. kontaktów społecznych między rodzajami sił zbrojnych również zaprezentowała specjalną piosenkę poświęconą mieszkańcom Gilgit-Baltistanu. Została ona stworzona przez lokalnych artystów: tekst napisał Zeeshan Mehdi, a wykonał ją Jay Jay Ali Shina ze Skardu.

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