巴基斯坦庆祝吉尔吉特-巴尔蒂斯坦独立79周年——《黎明报》

11月1日，巴基斯坦吉尔吉特-巴尔蒂斯坦庆祝该地区宣布独立79周年。庆祝活动在全部10个地区举行，包括阅兵式、文化活动、马球比赛，以及向参与反抗多格拉统治斗争的人士致敬。据《黎明报》报道。

政府机构建筑悬挂了巴基斯坦国旗。身着传统服装的当地居民参加了节庆活动。

吉尔吉特的仪式

当天上午，吉尔吉特历史悠久的奇纳尔巴格举行了升旗仪式。出席者包括总督赛义德·迈赫迪·沙阿、首席部长阿姆贾德·侯赛因、吉尔吉特-巴尔蒂斯坦部队司令塔吉迪德·穆姆塔兹少将、部长、民选代表以及文职和军方官员。

总督、首席部长和司令向烈士纪念碑敬献花圈，并诵读《法蒂哈》。吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警察和童子军部队鸣礼致敬。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在吉尔吉特的巴基斯坦陆军直升机停机坪举行了阅兵，参与者包括巴基斯坦陆军、北方轻步兵中心、吉尔吉特-巴尔蒂斯坦童子军、女子警察和吉尔吉特-巴尔蒂斯坦警察部队。活动还包括滑翔伞飞行、当地体育比赛和青年伴随爱国歌曲表演舞蹈。

领导层声明

首席部长阿姆贾德·侯赛因称，11月1日是吉尔吉特-巴尔蒂斯坦历史上的重要日期。他表示，对先辈牺牲的铭记应成为发展、福祉、和平、公正和服务社会的基础。

《黎明报》指出，1947年11月1日，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦童子军将该地区从多格拉统治下解放出来，升起自由旗帜并宣布成立独立国家，之后该国加入了巴基斯坦。总统阿西夫·阿里·扎尔达里和总理夏巴兹·谢里夫向该地区居民表示祝贺，并向那些事件的参与者致敬。

巴基斯坦三军公共关系局还推出了一首献给吉尔吉特-巴尔蒂斯坦居民的特别歌曲。这首歌由当地艺术家创作：齐尚·迈赫迪负责作词，来自斯卡都的杰伊·杰伊·阿里·希纳演唱。

关注我们在