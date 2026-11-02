В Гилгит-Балтистане в Пакистане 1 ноября отметили 79-ю годовщину провозглашения независимости региона. Торжества прошли во всех 10 районах и включали военные парады, культурные мероприятия, соревнования по поло и чествование участников борьбы против власти Догра. Об этом сообщает Dawn.

Здания государственных учреждений украсили пакистанскими флагами. В праздничных мероприятиях приняли участие жители региона в традиционной одежде.

Церемония в Гилгите

Утром в историческом Чинар-Баге в Гилгите состоялась церемония поднятия флага. В ней приняли участие губернатор Саид Мехди Шах, главный министр Амджад Хуссейн, командующий силами Гилгит-Балтистана генерал-майор Тадждид Мумтаз, министры, избранные представители, гражданские и военные чиновники.

Губернатор, главный министр и командующий возложили венки к мемориалу погибших и прочитали фатиху. Подразделения полиции и скаутов Гилгит-Балтистана отдали салют.

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На вертолетной площадке пакистанской армии в Гилгите состоялся парад с участием подразделений армии Пакистана, Центра легкой пехоты Севера, скаутов Гилгит-Балтистана, женской полиции и полиции Гилгит-Балтистана. Программа также включала полеты на парапланах, местные спортивные соревнования и танцы молодежи под национальные песни.

Заявления руководства

Главный министр Амджад Хуссейн назвал 1 ноября важной датой в истории Гилгит-Балтистана. Он заявил, что память о жертвах предков должна быть основой для развития, благосостояния, мира, справедливости и служения обществу.

Dawn отмечает, что 1 ноября 1947 года скауты Гилгит-Балтистана освободили регион от власти Догра, подняли флаг свободы и провозгласили независимое государство, которое позднее присоединилось к Пакистану. Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф поздравили жителей региона и почтили участников тех событий.

Межведомственная служба связей с общественностью Пакистана также представила специальную песню, посвященную жителям Гилгит-Балтистана. Ее создали местные артисты: автором стихов стал Зишан Мехди, а исполнил ее Джей Джей Али Шина из Скарду.

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