По данным Anadolu Agency, Соединенные Штаты одобрили проект меморандума о взаимопонимании, который катарские посредники представили Ирану. Осведомленные источники сообщили, что посредническая группа также проинформировала о документе Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые тоже его одобрили.

Уступки по ядерной программе

Катарское издание Al-Araby Al-Jadeed, на которое ссылается агентство, сообщило об уступках Вашингтона и Тегерана в вопросах иранской ядерной программы и замороженных активов Ирана.

По словам источников, Тегеран должен объявить об уступке в ядерной сфере, а Вашингтон — о частичном высвобождении замороженных иранских активов. По их данным, эти заявления планируют сделать одновременно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Объявление промежуточной договоренности

Стороны обсуждают порядок одновременного объявления договоренности, ее первые шаги и объявление промежуточного соглашения, которое должно открыть путь к возобновлению переговоров.

Anadolu Agency также отмечает, что 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе судоходства в Ормузском проливе. Его реализация остановилась из-за разногласий по поводу безопасности в проливе.

Читай нас в