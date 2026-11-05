Турецкий военнослужащий погиб 31 октября возле города Юксекова в провинции Хаккяри на востоке Турции, у границы с Ираном. Он погиб во время вмешательства, связанного с незаконным пересечением государственной границы.

Версия Министерства обороны Турции

Как сообщает RMF24, представитель Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк заявил, что обстрел, вероятно, велся с территории Ирана. Обстоятельства инцидента выясняют власти обеих стран.

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После стрельбы представители турецкой стороны провели переговоры с Ираном. По словам представителя оборонного ведомства, в Турции и Иране начаты судебные и административные производства. Он отметил, что действия для полного выяснения обстоятельств дела ведутся в координации с иранскими властями.

Инциденты в приграничье

В приграничных районах юго-востока Турции ранее неоднократно происходили инциденты с участием вооруженных групп или контрабандистов и турецких сил безопасности. Провинция Хаккяри также была одним из очагов конфликта Турции с Рабочей партией Курдистана. В то же время, по данным RMF24, нет признаков связи этой стрельбы с организацией, которая сейчас участвует в мирных переговорах с правительством в Анкаре.

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