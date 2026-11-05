Turecki żołnierz zginął 31 października w pobliżu miasta Yüksekova w prowincji Hakkari na wschodzie Turcji, przy granicy z Iranem. Zginął podczas interwencji związanej z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej.

Wersja tureckiego Ministerstwa Obrony

Jak informuje RMF24, rzecznik tureckiego Ministerstwa Obrony, kontradmirał Zeki Aktürk, oświadczył, że ostrzał prawdopodobnie był prowadzony z terytorium Iranu. Okoliczności incydentu wyjaśniają władze obu państw.

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Po strzelaninie przedstawiciele strony tureckiej przeprowadzili rozmowy z Iranem. Według rzecznika resortu obrony w Turcji i Iranie wszczęto postępowania sądowe i administracyjne. Zaznaczył, że działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy są prowadzone w koordynacji z władzami Iranu.

Incydenty na pograniczu

W przygranicznych rejonach południowo-wschodniej Turcji wcześniej wielokrotnie dochodziło do incydentów z udziałem uzbrojonych grup lub przemytników oraz tureckich sił bezpieczeństwa. Prowincja Hakkari była również jednym z centrów konfliktu Turcji z Partią Pracujących Kurdystanu. Jednocześnie, według RMF24, nie ma oznak związku tej strzelaniny z organizacją, która obecnie uczestniczy w rozmowach pokojowych z rządem w Ankarze.

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