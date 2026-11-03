Według Anadolu Agency Stany Zjednoczone zatwierdziły projekt memorandum o porozumieniu przedstawiony Iranowi przez katarskich mediatorów. Poinformowane źródła przekazały, że grupa mediacyjna poinformowała również o dokumencie Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które także go zatwierdziły.

Ustępstwa w sprawie programu nuklearnego

Katarskie wydanie Al-Araby Al-Jadeed, na które powołuje się agencja, poinformowało o ustępstwach Waszyngtonu i Teheranu w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz zamrożonych aktywów Iranu.

Według źródeł Teheran ma ogłosić ustępstwo w sferze nuklearnej, a Waszyngton — częściowe uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów. Według ich danych oświadczenia te mają zostać ogłoszone jednocześnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ogłoszenie tymczasowego porozumienia

Strony omawiają procedurę jednoczesnego ogłoszenia porozumienia, jego pierwsze kroki oraz ogłoszenie tymczasowej umowy, która ma otworzyć drogę do wznowienia negocjacji.

Anadolu Agency zaznacza również, że 18 czerwca Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz. Jego realizacja została wstrzymana z powodu różnic dotyczących bezpieczeństwa w cieśninie.

Czytaj nas na