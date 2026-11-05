Во Франкфурте открыли Еврейскую академию — Deutsche Welle

Во Франкфурте-на-Майне в Германии открыли Еврейскую академию — первое учреждение такого типа в стране. Проект создал Центральный совет евреев Германии как площадку для образования, общественного диалога и противодействия ненависти, сообщает Deutsche Welle.

Образование и диалог

На церемонии открытия 2 ноября президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что ненависти необходимо противодействовать образованием. Он назвал академию важной вехой и свидетельством решимости еврейской общины считать Германию своим домом. В то же время Шустер отметил, что еврейская жизнь в стране находится под большей угрозой, чем когда-либо после Шоа.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который также присутствовал на открытии, подчеркнул необходимость безоговорочно отвергать антисемитизм и противодействовать ему на политическом уровне. Он отметил, что Холокост, жертвами которого стали шесть миллионов евреев, был направлен также против еврейского мира обучения и знаний.

Традиция Lehrhaus

Академия расположена менее чем в 10 минутах ходьбы от крупнейшей синагоги Франкфурта. Здание сочетает элементы немецкой виллы начала XX века и современного четырехэтажного сооружения. Руководители учреждения Сабена Донат и Дорон Кизель рассматривают его как мост между академической средой и широкой аудиторией.

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Программа академии должна сосредоточиться на философии религии, этике и актуальных дискуссиях о современной еврейской жизни. Она также призвана отразить разнообразие еврейской жизни и форм иудаизма, а среди тем будет межрелигиозный диалог.

Учреждение считает себя продолжателем традиции еврейского Lehrhaus — дома учения, основанного во Франкфурте в 1920 году и связанного с философом Францем Розенцвейгом. Нацисты закрыли Lehrhaus в 1938 году.

Расходы и безопасность

Проект академии вырос из инициативы бывшего председателя Центрального совета Дитера Граумана, который в 2012 году предложил создать образовательное подразделение. Строительство обошлось примерно в 40 млн евро: около половины суммы профинансировал Центральный совет евреев Германии, остальное — федеральные и земельные власти. Расходы выросли по сравнению с расчетами в начале строительства в 2021 году, в частности из-за конструктивных мер безопасности.

Руководительница академии Сабена Донат отметила, что охрана еврейских учреждений, школ и синагог стала печальной реальностью повседневной жизни.

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