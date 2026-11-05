We Frankfurcie otwarto Akademię Żydowską — Deutsche Welle

We Frankfurcie nad Menem w Niemczech otwarto Akademię Żydowską — pierwszą placówkę tego typu w kraju. Projekt stworzyła Centralna Rada Żydów w Niemczech jako miejsce edukacji, dialogu społecznego i przeciwdziałania nienawiści, informuje Deutsche Welle.

Edukacja i dialog

Podczas ceremonii otwarcia 2 listopada przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster oświadczył, że nienawiści należy przeciwdziałać poprzez edukację. Nazwał akademię ważnym kamieniem milowym i świadectwem determinacji społeczności żydowskiej, by uważać Niemcy za swój dom. Jednocześnie Schuster zaznaczył, że życie żydowskie w kraju jest bardziej zagrożone niż kiedykolwiek od czasów Szoa.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który również uczestniczył w otwarciu, podkreślił potrzebę bezwarunkowego odrzucania antysemityzmu i przeciwdziałania mu na poziomie politycznym. Zauważył, że Holokaust, którego ofiarami padło sześć milionów Żydów, był wymierzony także w żydowski świat nauki i wiedzy.

Tradycja Lehrhaus

Akademia znajduje się mniej niż 10 minut spacerem od największej synagogi we Frankfurcie. Budynek łączy elementy niemieckiej willi z początku XX wieku oraz nowoczesnej czteropiętrowej konstrukcji. Kierownicy placówki, Sabena Donath i Doron Kiesel, postrzegają ją jako most między środowiskiem akademickim a szerokim gronem odbiorców.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program akademii ma koncentrować się na filozofii religii, etyce oraz aktualnych dyskusjach o współczesnym życiu żydowskim. Ma on także odzwierciedlać różnorodność życia żydowskiego i form judaizmu, a wśród tematów znajdzie się dialog międzyreligijny.

Placówka uważa się za kontynuatorkę tradycji żydowskiego Lehrhaus — domu nauki, założonego we Frankfurcie w 1920 roku i związanego z filozofem Franzem Rosenzweigiem. Naziści zamknęli Lehrhaus w 1938 roku.

Koszty i bezpieczeństwo

Projekt akademii wyrósł z inicjatywy byłego przewodniczącego Centralnej Rady Dietera Graumanna, który w 2012 roku zaproponował utworzenie działu edukacyjnego. Budowa kosztowała około 40 mln euro: około połowę tej kwoty sfinansowała Centralna Rada Żydów w Niemczech, a resztę władze federalne i krajowe. Koszty wzrosły w porównaniu z kalkulacjami z początku budowy w 2021 roku, w tym z powodu konstrukcyjnych środków bezpieczeństwa.

Dyrektorka akademii Sabena Donath zaznaczyła, że ochrona żydowskich instytucji, szkół i synagog stała się smutną rzeczywistością codziennego życia.

Czytaj nas na