法兰克福开设犹太学院——德国之声

德国法兰克福开设了一所犹太学院——这是该国首个此类机构。该项目由德国犹太人中央委员会创建，作为教育、社会对话和反对仇恨的平台，德国之声报道。

教育与对话

在11月2日的开幕仪式上，德国犹太人中央委员会主席约瑟夫·舒斯特表示，必须通过教育来抵制仇恨。他称这所学院是一个重要里程碑，也是犹太社群决心将德国视为家园的证明。同时，舒斯特指出，该国的犹太人生活面临着自大屠杀以来前所未有的更大威胁。

同样出席开幕仪式的德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔强调，必须毫无保留地拒绝反犹主义，并在政治层面加以应对。他指出，造成600万犹太人遇难的纳粹大屠杀，也针对犹太人的学习和知识世界。

Lehrhaus传统

该学院距离法兰克福最大的犹太教堂步行不到10分钟。建筑结合了20世纪初德国别墅的元素和一座现代化四层建筑。该机构负责人萨贝娜·多纳特和多龙·基泽尔将其视为学术界与广大受众之间的一座桥梁。

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学院的项目将聚焦宗教哲学、伦理学以及有关当代犹太人生活的当前讨论。它还旨在反映犹太人生活和犹太教形式的多样性，主题还将包括跨宗教对话。

该机构认为自己是犹太Lehrhaus传统的继承者——Lehrhaus即学习之家，于1920年在法兰克福创立，并与哲学家弗朗茨·罗森茨维格有关。纳粹于1938年关闭了Lehrhaus。

成本与安全

学院项目源于中央委员会前主席迪特尔·格劳曼的倡议，他于2012年提出设立一个教育部门。建设耗资约4000万欧元：其中约一半由德国犹太人中央委员会资助，其余由联邦和州政府提供。与2021年开工之初的预算相比，成本有所上升，尤其是由于结构性安全措施。

学院负责人萨贝娜·多纳特指出，守卫犹太机构、学校和犹太教堂已成为日常生活中令人悲哀的现实。

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