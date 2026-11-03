Министерство внутренних дел Йемена заявило о присутствии 21 иностранного специалиста, работающего вместе с хуситами. По утверждению ведомства, среди них 14 представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана и семь представителей ливанской группировки «Хезболла», сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявленные направления работы

Йеменское МВД утверждает, что эти люди занимаются финансированием, вооружением, подготовкой, непосредственным контролем и оперативным планированием для укрепления военных возможностей хуситов. Им также приписывают работу в сферах управления операциями, командования и контроля, баллистических ракет, беспилотников, систем наблюдения, связи и радиоэлектронной борьбы.

В заявлении министерства говорится, что специалисты якобы контролируют логистические маршруты и сети контрабанды военных компонентов. Отдельно там упомянуты координация морских операций, выбор целей среди торговых судов, разработка заминированных лодок и автономных подводных аппаратов, а также обучение минированию и тактике городских боев.

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Названные места работы

По данным ведомства, иностранные специалисты работают в Ходейде, Сане, Сааде, Хадже, Амране и Аль-Хоси. Как утверждает МВД, их возглавляет военный представитель Корпуса стражей исламской революции, который выполняет функции общего руководителя операций, стратегического советника и руководителя совместного оперативного центра.

Министерство заявило, что такая деятельность представляет угрозу безопасности региона, судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, а также торговым маршрутам и поставкам энергоносителей. Ведомство призвало международное сообщество признать хуситов террористической организацией, ликвидировать их сети финансирования и поставок оружия, а также обеспечить соблюдение эмбарго на оружие, предусмотренного резолюциями Совета Безопасности ООН №2216 и №2624.

Министр внутренних дел Ибрагим Хайдан заявил, что войной, которую хуситы якобы ведут в поддержку Палестины, руководит Иран, а ее последствия ощущают жители Йемена.

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