Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин 21 августа провел в Пекине, Китай, симпозиум по подготовке проекта резолюции ЦК КПК о ключевых вопросах всестороннего и строгого управления партией. Мероприятие состоялось в правительственном комплексе Чжуннаньхай. К обсуждению привлекли руководителей других политических партий, представителей Всекитайской федерации промышленности и торговли и беспартийных деятелей, сообщает ECNS.

По данным издания, участники выразили поддержку проекту документа. Они также предложили усилить надзор за осуществлением власти, усовершенствовать механизмы оценки работы и подотчетности должностных лиц, повышать их научную грамотность и сочетать общественный надзор с самореформированием партии.

Заявления Си Цзиньпина

Си Цзиньпин заявил, что для надлежащего управления страной КПК должна прежде всего хорошо управлять собой и укрепляться. Он подчеркнул необходимость реагировать на проблемы внутри партии, укреплять партийную дисциплину и сочетать улучшение партийной работы и дисциплинарные меры с противодействием коррупции.

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По его словам, для решения внутренних проблем партия должна опираться на собственные усилия, а также принимать надзор и критику со стороны населения. Он призвал усиливать образование, управление и надзор за членами партии и должностными лицами, чтобы они противостояли соблазнам и выявляли нездоровые проявления на раннем этапе.

Участники симпозиума

В мероприятии приняли участие члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, Цай Ци и Ли Си. Среди участников, высказавших предложения, были председатели центральных комитетов других политических партий Китая Чжэн Цзяньбан, Дин Чжунли, Хао Минцзинь, Цай Дафэн, Хэ Вэй, Цзян Цзоцзюнь, У Вэйхуа и Су Хуэй, а также председатель Всекитайской федерации промышленности и торговли Гао Юньлун.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости поддерживать и развивать китайскую систему многопартийного сотрудничества. Он выразил надежду, что другие политические партии, федерация и беспартийные деятели будут поддерживать руководящую роль КПК, осуществлять демократический надзор и вносить предложения по государственным делам.

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