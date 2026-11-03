Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, przeprowadził 21 sierpnia w Pekinie w Chinach sympozjum dotyczące przygotowania projektu rezolucji KC KPCh w sprawie kluczowych zagadnień kompleksowego i rygorystycznego zarządzania partią. Wydarzenie odbyło się w rządowym kompleksie Zhongnanhai. Do dyskusji zaangażowano przywódców innych partii politycznych, przedstawicieli Ogólnochińskiej Federacji Przemysłu i Handlu oraz działaczy bezpartyjnych, informuje ECNS.

Według wydania uczestnicy wyrazili poparcie dla projektu dokumentu. Zaproponowali także wzmocnienie nadzoru nad sprawowaniem władzy, udoskonalenie mechanizmów oceny pracy i rozliczalności urzędników, podnoszenie ich kompetencji naukowych oraz łączenie nadzoru społecznego z samoreformą partii.

Oświadczenia Xi Jinpinga

Xi Jinping oświadczył, że aby właściwie zarządzać krajem, KPCh musi przede wszystkim dobrze zarządzać samą sobą i wzmacniać się. Podkreślił potrzebę reagowania na problemy wewnątrz partii, wzmacniania dyscypliny partyjnej oraz łączenia poprawy pracy partyjnej i środków dyscyplinarnych z przeciwdziałaniem korupcji.

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Według niego, aby rozwiązać swoje wewnętrzne problemy, partia musi opierać się na własnych wysiłkach, a także przyjmować nadzór i krytykę ze strony społeczeństwa. Wezwał do wzmocnienia edukacji, zarządzania i nadzoru nad członkami partii oraz urzędnikami, aby przeciwstawiali się pokusom i na wczesnym etapie wykrywali niezdrowe przejawy.

Uczestnicy sympozjum

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh Wang Huning, Cai Qi i Li Xi. Wśród uczestników, którzy przedstawili propozycje, byli przewodniczący komitetów centralnych innych chińskich partii politycznych: Zheng Jianbang, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng, He Wei, Jiang Zuojun, Wu Weihua i Su Hui, a także przewodniczący Ogólnochińskiej Federacji Przemysłu i Handlu Gao Yunlong.

Xi Jinping oświadczył również o potrzebie podtrzymywania i rozwijania chińskiego systemu wielopartyjnej współpracy. Wyraził nadzieję, że inne partie polityczne, federacja i działacze bezpartyjni będą wspierać kierowniczą rolę KPCh, sprawować demokratyczny nadzór i przedstawiać propozycje dotyczące spraw państwowych.

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