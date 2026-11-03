中国共产党中央委员会总书记习近平8月21日在中国北京举行座谈会，就中共中央关于全面从严治党若干重大问题的决议草案筹备工作进行讨论。活动在中南海政府办公区举行。其他政党领导人、中华全国工商业联合会代表和无党派人士参与了讨论，ECNS报道。

据该媒体报道，与会者表示支持该文件草案。他们还建议加强对权力行使的监督，完善官员工作评价和问责机制，提高其科学素养，并将社会监督与党的自我改革结合起来。

习近平的表态

习近平表示，为了妥善治理国家，中国共产党首先必须管好自身并不断加强自身建设。他强调，有必要应对党内问题，加强党的纪律，并将改进党的工作和纪律措施与反腐败相结合。

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他说，为解决内部问题，党必须依靠自身努力，同时接受人民的监督和批评。他呼吁加强对党员和官员的教育、管理和监督，使他们抵制诱惑，并在早期发现不健康现象。

座谈会参与者

中共中央政治局常委王沪宁、蔡奇和李希出席了活动。提出建议的与会者包括中国其他政党中央委员会主席郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、江作军、武维华和苏辉，以及中华全国工商业联合会主席高云龙。

习近平还表示，有必要坚持和发展中国共产党领导的多党合作制度。他希望其他政党、该联合会和无党派人士支持中国共产党的领导作用，实行民主监督，并就国家事务提出建议。

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