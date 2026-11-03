Партия Al Jama-ah выбрала предпринимателя и бывшего лидера Молодежной лиги Африканского национального конгресса Эшли Мамо кандидатом на пост мэра Йоханнесбурга на муниципальных выборах. Лидер партии Ганиф Хендрикс сослался на опыт Мамо в развитии общин и расширении экономических возможностей, сообщает Daily Maverick.

Al Jama-ah уже дважды получала должность мэра благодаря коалиционным договоренностям при поддержке более крупных партий, включая ANC и EFF. Тапело Амад ушел в отставку менее чем через три месяца работы в 2023 году после спора о предложенной многомиллиардной инвестиционной сделке. Его преемник Кабело Гваманда покинул пост в августе 2024 года на фоне обвинений, связанных с его деловыми операциями, и критики качества городских услуг.

Предложения для города

Мамо заявил, что при надлежащем политическом руководстве Йоханнесбург может войти в число ведущих городов мира в течение пяти лет. Он предлагает привлекать инвестиции, сокращать бюрократию и реформировать систему муниципальных закупок, чтобы малые предприятия могли конкурировать за подряды в собственных общинах.

Среди его инициатив — создание специальных экономических зон в семи регионах Йоханнесбурга, привлечение местных подрядчиков к техническому обслуживанию и ускорение оформления документов о праве собственности для жителей неформальных поселений. В первые 100 дней кандидат планирует оценить проблемы с городскими услугами, создать публичную панель с данными о коалиционных договоренностях и политиках, ответственных за отдельные направления политики, а также запустить приложение для отслеживания обращений жителей.

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Заявления о миграции и преступности

Говоря о центральной части города, Мамо заявил, что ее якобы захватили преступные сети, мигранты и политически связанные лица, которые, по его словам, наживаются на упадке зданий и городских услуг. Он также утверждал, что влиятельные политики защищают преступников в захваченных зданиях.

В качестве примера опасности противостояния таким сетям Мамо привел убийство предпринимателя в сфере безопасности и артиста Уоррика Стока, известного как DJ Warras, в декабре 2025 года. По данным источника, убийство связывали со спором о предполагаемом незаконном сборе арендной платы, однако более широкие утверждения Мамо о политической защите в этом деле не были установлены.

В то же время кандидат дистанцировался от антимигрантского движения March and March, заявив, что его деятельность непропорционально направлена против бедных и уязвимых чернокожих африканцев. Мамо настаивает на справедливом применении иммиграционного законодательства и исключил коалицию с DA, сославшись на позицию партии по Израилю и Палестине и ее подход к пространственному наследию апартеида.

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