Al Jama-ah党选择企业家、非洲人国民大会青年联盟前领导人阿什利·马莫作为其参加市政选举的约翰内斯堡市长候选人。该党领袖加尼夫·亨德里克斯提及马莫在社区发展和经济赋能方面的经验，Daily Maverick报道。

Al Jama-ah已两次通过由包括ANC和EFF在内的较大政党支持的联盟安排获得市长职位。塔佩洛·阿马德在2023年上任不到三个月后，因一项拟议的数十亿投资协议引发争议而辞职。他的继任者卡贝洛·瓜曼达于2024年8月离任，当时其商业活动受到指控，城市服务质量也遭到批评。

城市发展建议

马莫表示，在适当的政治领导下，约翰内斯堡可在五年内跻身世界领先城市之列。他提出吸引投资、减少官僚程序并改革市政采购制度，使小企业能够竞争其所在社区的合同。

他的倡议包括在约翰内斯堡七个地区设立特别经济区，让当地承包商参与维护工作，以及加快为非正规住区居民办理产权文件。在上任后的前100天内，这名候选人计划评估城市服务问题，建立公开面板，提供有关联盟安排及负责不同政策领域政治人物的数据，并推出用于追踪居民诉求的应用程序。

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有关移民和犯罪的言论

谈及市中心时，马莫称，那里据称已被犯罪网络、移民和具有政治关系的人士控制；他表示，这些人从建筑物和城市服务的衰败中获利。他还声称，有影响力的政治人物保护被占用建筑物中的犯罪分子。

作为对抗此类网络所面临危险的例子，马莫提到2025年12月安保行业企业家兼艺人沃里克·斯托克遇害一事，斯托克的艺名为DJ Warras。据该来源称，这起谋杀案与一场涉及涉嫌非法收取租金的争端有关，但马莫关于该案存在政治保护的更广泛说法尚未得到证实。

与此同时，这名候选人与反移民运动March and March保持距离，称其活动不成比例地针对贫困和脆弱的非洲裔黑人。马莫坚持公平执行移民法，并排除与DA组建联盟的可能性，理由是该党在以色列和巴勒斯坦问题上的立场，以及其对种族隔离空间遗产的处理方式。

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