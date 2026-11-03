Partia Al Jama-ah wybrała przedsiębiorcę i byłego lidera Ligi Młodzieżowej Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Ashleya Mamo, na swojego kandydata na stanowisko burmistrza Johannesburga w wyborach samorządowych. Lider partii Ganief Hendricks wskazał na doświadczenie Mamo w rozwoju społeczności i wzmacnianiu gospodarczym, informuje Daily Maverick.

Al Jama-ah już dwukrotnie zdobywała stanowisko burmistrza dzięki porozumieniom koalicyjnym wspieranym przez większe partie, w tym ANC i EFF. Thapelo Amad zrezygnował po niespełna trzech miesiącach sprawowania funkcji w 2023 roku po sporze dotyczącym proponowanej wielomiliardowej umowy inwestycyjnej. Jego następca, Kabelo Gwamanda, odszedł ze stanowiska w sierpniu 2024 roku wśród zarzutów dotyczących jego działalności gospodarczej i krytyki jakości usług miejskich.

Propozycje dla miasta

Mamo powiedział, że przy odpowiednim przywództwie politycznym Johannesburg może w ciągu pięciu lat znaleźć się wśród czołowych miast świata. Proponuje przyciąganie inwestycji, ograniczenie biurokracji oraz reformę systemu zamówień miejskich, aby małe przedsiębiorstwa mogły konkurować o kontrakty w swoich społecznościach.

Wśród jego inicjatyw są utworzenie specjalnych stref ekonomicznych w siedmiu regionach Johannesburga, zaangażowanie lokalnych wykonawców do prac konserwacyjnych oraz przyspieszenie wydawania dokumentów potwierdzających prawo własności mieszkańcom nieformalnych osiedli. W pierwszych 100 dniach kandydat planuje ocenić problemy z usługami miejskimi, stworzyć publiczny panel z danymi o porozumieniach koalicyjnych i politykach odpowiedzialnych za poszczególne obszary polityki oraz uruchomić aplikację do śledzenia zgłoszeń mieszkańców.

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Wypowiedzi o migracji i przestępczości

Mówiąc o centrum miasta, Mamo stwierdził, że zostało ono rzekomo przejęte przez siatki przestępcze, migrantów i osoby powiązane politycznie, które, jak powiedział, czerpią zyski z degradacji budynków i usług miejskich. Twierdził również, że wpływowi politycy chronią przestępców w przejętych budynkach.

Jako przykład niebezpieczeństwa związanego z przeciwstawianiem się takim siatkom Mamo wskazał zabójstwo przedsiębiorcy z branży ochroniarskiej i artysty Warricka Stocka, znanego jako DJ Warras, w grudniu 2025 roku. Według źródła zabójstwo wiązano ze sporem dotyczącym rzekomego nielegalnego pobierania czynszu, lecz szersze twierdzenia Mamo o ochronie politycznej w tej sprawie nie zostały potwierdzone.

Jednocześnie kandydat zdystansował się od antyimigranckiego ruchu March and March, twierdząc, że jego działania są nieproporcjonalnie wymierzone w biednych i bezbronnych czarnoskórych Afrykanów. Mamo opowiada się za sprawiedliwym egzekwowaniem prawa imigracyjnego i wykluczył koalicję z DA, wskazując na stanowisko tej partii w sprawie Izraela i Palestyny oraz jej podejście do przestrzennego dziedzictwa apartheidu.

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