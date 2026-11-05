W Stanach Zjednoczonych akcje spółek technologicznych gwałtownie spadły po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających do Kongresu. Inwestorzy obawiają się, że firmy z sektora sztucznej inteligencji staną w obliczu zaostrzenia regulacji politycznych, informuje Der Spiegel.

Spadek sektora technologicznego

Indeks Nasdaq 100 spadł o 5,5%, do 26 878 punktów, zmierzając ku jednemu z największych dziennych spadków w ostatnich latach. Szeroki indeks S&P 500 stracił 3,2% i spadł do 7444 punktów. Indeks przemysłowy Dow Jones obniżył się o 2,2%, do 52 193 punktów.

Akcje Nvidii podczas sesji spadały o 8,3%, po spadku o 3,2% dzień wcześniej. Walory Advanced Micro Devices straciły 15,9%. Akcje CoreWeave, która zapewnia dostęp do chipów dla sztucznej inteligencji za pośrednictwem usług chmurowych, potaniały o 14,9%.

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Krytyka centrów danych

Według publikacji Demokraci zdobyli większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Może to zwiększyć presję polityczną na firmy technologiczne, w szczególności w kwestii budowy dużych centrów danych dla AI.

Krytycy takich obiektów zwracają uwagę na ich znaczne zużycie energii elektrycznej, które może wpływać na ceny dla ludności. Wskazują również na możliwe problemy z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, niedoborem wody oraz ograniczoną liczbą stałych miejsc pracy. Wybrana gubernator Teksasu z Partii Demokratycznej Gina Hinojosa opowiedziała się już za natychmiastowym moratorium na budowę centrów danych.

Spadek akcji technologicznych odbił się także na rynku niemieckim: walory Infineon straciły ponad 10%, a akcje Siemens Energy i Hochtief również znacząco potaniały. Indeks DAX, który wcześniej ustanowił rekord, spadł o 0,8%.

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