В США технологические акции резко упали после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Инвесторы опасаются, что компании в сфере искусственного интеллекта столкнутся с усилением политического регулирования, сообщает Der Spiegel.

Падение технологического сектора

Индекс Nasdaq 100 снизился на 5,5% — до 26 878 пунктов, приближаясь к одному из крупнейших дневных падений за последние годы. Широкий индекс S&P 500 потерял 3,2% и опустился до 7444 пунктов. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,2% — до 52 193 пунктов.

Акции Nvidia в ходе торгов падали на 8,3%, после снижения на 3,2% накануне. Бумаги Advanced Micro Devices потеряли 15,9%. Акции CoreWeave, которая предоставляет через облачные сервисы доступ к чипам для искусственного интеллекта, подешевели на 14,9%.

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Критика дата-центров

По данным издания, демократы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Это может усилить политическое давление на технологические компании, в частности в отношении строительства крупных дата-центров для ИИ.

Критики таких объектов обращают внимание на их значительное потребление электроэнергии, которое может влиять на цены для населения. Они также указывают на возможные проблемы с шумом, загрязнением воздуха, дефицитом воды и ограниченное количество постоянных рабочих мест. Избранная губернатор Техаса от Демократической партии Джина Хинохоса уже выступила за немедленный мораторий на строительство дата-центров.

Падение технологических акций отразилось и на немецком рынке: бумаги Infineon потеряли более 10%, а акции Siemens Energy и Hochtief также существенно подешевели. Индекс DAX, ранее обновивший рекорд, снизился на 0,8%.

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