美国科技股在民主党赢得国会中期选举后大幅下跌。投资者担心，人工智能领域的公司将面临更严格的政治监管，《明镜周刊》报道。

科技板块下跌

纳斯达克100指数下跌5.5%，至26,878点，正走向近年来单日最大跌幅之一。大盘标普500指数下跌3.2%，降至7,444点。道琼斯工业平均指数下跌2.2%，至52,193点。

英伟达股价在交易中下跌8.3%，此前一天下跌了3.2%。超威半导体股价下跌15.9%。通过云服务提供人工智能芯片访问权限的CoreWeave股价下跌14.9%。

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对数据中心的批评

据该刊报道，民主党在众议院和参议院均赢得多数席位。这可能加大对科技公司的政治压力，尤其是在建设大型人工智能数据中心方面。

此类设施的批评者指出，其大量耗电可能影响居民电价。他们还指出，可能存在噪音、空气污染、缺水以及永久性就业岗位数量有限等问题。得克萨斯州民主党籍当选州长吉娜·希诺霍萨已呼吁立即暂停建设数据中心。

科技股下跌也波及德国市场：英飞凌股价下跌超过10%，西门子能源和霍希蒂夫的股价也大幅下跌。此前创下纪录的DAX指数下跌0.8%。

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