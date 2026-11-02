W Shepparton w Australii detektywi zatrzymali osiem osób w ramach śledztwa w sprawie domniemanego ataku na 19-letniego policjanta, który był poza służbą. Jak podaje ABC News, do incydentu doszło około godziny 00:30 w niedzielę 25 października na Maude Street w mieście w północno-wschodniej części stanu Wiktoria.

Okoliczności incydentu

Według policji stanu Wiktoria pomarańczowy motocykl poruszał się chaotycznie ulicą Maude. 19-letni policjant poprosił kierowcę o opuszczenie terenu w pobliżu licencjonowanego lokalu, po czym miał zostać otoczony przez grupę mężczyzn.

Policja twierdzi, że funkcjonariusz i jego 19-letni przyjaciel zostali uderzeni pięściami w twarz i kopani, po czym grupa uciekła. Obaj zostali przewiezieni do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Później zostali wypisani.

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Zatrzymania i zabezpieczenia

Podczas przeszukań w ośmiu domach w rejonie Greater Shepparton detektywi zatrzymali 16-letniego nastolatka, trzech 17-letnich nastolatków i dwóch 18-letnich mężczyzn. Zostali przesłuchani i oczekuje się, że każdemu z nich zostaną postawione zarzuty w drodze wezwania.

Policja zatrzymała również 20-letniego mężczyznę z Kialli i zwolniła go do czasu dalszych czynności sprawdzających. Kolejny 17-letni nastolatek sam zgłosił się na komisariat, gdzie został przesłuchany i zwolniony w oczekiwaniu na wezwanie. W ramach śledztwa zabezpieczono telefony komórkowe, motocykl terenowy oraz przedmiot imitujący broń palną.

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