Akasa Air波音737 MAX在加尔各答机尾触碰跑道——AeroTime

印度Akasa Air航空公司的一架波音737 MAX 8飞机在加尔各答内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯机场复飞时，机尾触碰跑道。完成该操作后，飞机再次进近并安全着陆。无人受伤，AeroTime报道。

复飞

事件发生于10月31日，涉及从艾哈迈达巴德飞往加尔各答的QP1925航班。注册号为VT-YAG的波音737-8 MAX当时正于当地时间约07:37进近19L跑道，机组随后开始复飞。操作过程中，飞机机尾触碰跑道。

此后，飞机爬升至约3000英尺，加入机场起落航线并再次进近。着陆发生在复飞约20分钟后。

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飞机正在接受检查

Akasa Air证实，机组中止了第一次着陆进近，机尾部分与跑道接触是在飞行后检查中发现的。该飞机留在加尔各答机场接受详细检查。

航空公司已通知有关部门，该事件正在调查中。该公司未披露损坏程度，也未说明飞机恢复运营的时间。VT-YAG于2019年制造，并于2022年11月交付给Akasa Air；该机配备两台CFM International LEAP-1B发动机。

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