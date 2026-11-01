В районе Хинчинбрук в штате Квинсленд, Австралия, 77% участников местного опроса сообщили о трудностях с оплатой страховых премий. В исследовании совета района приняли участие 305 респондентов. Большинство домохозяйств имеет какой-либо вид страхования, однако совет также зафиксировал проблему недостаточного страхового покрытия.

После наводнений 2025 года жители Ингема сталкиваются с непродлением договоров или существенным подорожанием полисов. Как сообщает ABC News, владелица фермерского дома Мишель Йейтс заявила, что Sure Insurance прекратила действие ее полиса после подтопления. По ее словам, другая компания предложила годовую страховку стоимостью 28 тысяч долларов.

Непродление договоров

ABC News ознакомилось с уведомлениями Sure Insurance о непродлении договоров на 2026 год. В документах указано, что компания изменила правила андеррайтинга и не будет предлагать покрытие для объектов, по которым в течение предыдущих пяти лет подавалось заявление на возмещение ущерба из-за наводнения, или для недвижимости с риском повреждения при наводнении, происходящем раз в 20 лет.

В Sure Insurance заявили, что компания страхует каждый четвертый застрахованный объект в Ингеме и регулярно пересматривает правила андеррайтинга, чтобы оценивать возможность дальнейшего предоставления покрытия по справедливой цене.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост стоимости полисов

Страховой брокер из Ингема Киран Волпи сообщил, что некоторые компании не предлагают покрытие для объектов с высоким риском подтопления, тогда как другие устанавливают недоступные для клиентов тарифы. По его словам, в таких районах распространены предложения со страховыми премиями от 10 до 20 тысяч долларов в год.

Житель Ингема Мэттью Портер рассказал, что при продлении полиса Allianz Insurance его страховая премия выросла на 72% за год. В Allianz объяснили это большей частотой и силой погодных явлений в районе, а также повышением стоимости страховых выплат. Наводнения на севере Квинсленда в 2025 году привели к 327 миллионам долларов застрахованных убытков.

Страховой совет Австралии заявил, что покрытие в Ингеме остается доступным, однако в районах, регулярно страдающих от сильных наводнений, премии отражают уровень риска. Мэр Хинчинбрука Рамон Джайо назвал ситуацию на местном страховом рынке провалом рынка.

Читай нас в