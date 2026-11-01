W dystrykcie Hinchinbrook w stanie Queensland w Australii 77% uczestników lokalnej ankiety zgłosiło trudności z opłacaniem składek ubezpieczeniowych. W badaniu rady dystryktu uczestniczyło 305 respondentów. Większość gospodarstw domowych ma jakiś rodzaj ubezpieczenia, jednak rada odnotowała również problem niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej.

Po powodziach w 2025 roku mieszkańcy Ingham borykają się z nieodnawianiem umów lub znacznym wzrostem kosztów polis. Jak informuje ABC News, właścicielka domu na farmie Michelle Yates powiedziała, że Sure Insurance zakończyło obowiązywanie jej polisy po podtopieniu. Według niej inna firma zaoferowała roczne ubezpieczenie w cenie 28 tys. dolarów.

Nieodnawianie umów

ABC News zapoznało się z zawiadomieniami Sure Insurance o nieodnowieniu umów na 2026 rok. W dokumentach wskazano, że firma zmieniła zasady underwritingu i nie będzie oferować ochrony dla obiektów, w przypadku których w ciągu poprzednich pięciu lat zgłoszono roszczenie odszkodowawcze z powodu powodzi, ani dla nieruchomości zagrożonych uszkodzeniem podczas powodzi występującej raz na 20 lat.

Sure Insurance oświadczyło, że ubezpiecza jeden na cztery ubezpieczone obiekty w Ingham i regularnie dokonuje przeglądu zasad underwritingu, aby ocenić możliwość dalszego zapewniania ochrony po uczciwej cenie.

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Wzrost kosztów polis

Broker ubezpieczeniowy z Ingham Kieran Volpi poinformował, że niektóre firmy nie oferują ochrony dla obiektów o wysokim ryzyku podtopienia, podczas gdy inne ustalają stawki niedostępne dla klientów. Według niego na takich obszarach powszechne są oferty ze składkami ubezpieczeniowymi od 10 do 20 tys. dolarów rocznie.

Mieszkaniec Ingham Matthew Porter powiedział, że podczas odnowienia polisy Allianz Insurance jego składka ubezpieczeniowa wzrosła o 72% w ciągu roku. Allianz wyjaśniło to większą częstotliwością i siłą zjawisk pogodowych w regionie, a także wzrostem kosztów wypłat ubezpieczeniowych. Powodzie w północnym Queenslandzie w 2025 roku spowodowały 327 mln dolarów ubezpieczonych strat.

Insurance Council of Australia oświadczyła, że ochrona ubezpieczeniowa w Ingham pozostaje dostępna, jednak na obszarach regularnie dotkniętych silnymi powodziami składki odzwierciedlają poziom ryzyka. Burmistrz Hinchinbrook Ramon Jayo nazwał sytuację na lokalnym rynku ubezpieczeniowym porażką rynku.

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