Суд Кении по вопросам окружающей среды и земельных споров отменил предыдущую оценку адвокатского счета на 37,3 млн кенийских шиллингов в земельном споре о наследстве бывшего депутата Геришона Камау Киримы. Судья Чарльз Мбого поручил другому должностному лицу повторно оценить расходы трех юридических фирм, сообщает Nation Kenya.

Требование на 3,37 млрд шиллингов

Фирмы S Musalia Mwenesi Advocates, Nyamu & Nyamu Co Advocates и PC Onduso & Co Advocates совместно требуют от наследства Киримы 3,37 млрд кенийских шиллингов за юридические услуги в шести объединенных судебных делах. Они касались более 970 акров земли в Найроби, на которую претендовали люди, заявлявшие о праве собственности в силу приобретательной давности.

Юридические фирмы оспорили оценку в 37,3 млн шиллингов, заявив, что при ее проведении не были учтены площадь и стоимость участков, а также объем выполненной работы. Судья признал, что при оценке были неправильно указаны площади обоих земельных участков.

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Ошибки в оценке

Спор касался участков LR No.5908/8 площадью 499 акров и LR No.6825/2 площадью 471 акр. При этом при оценке адвокатского счета они были ошибочно указаны как участки площадью 160 и 80 акров соответственно, в соответствии с земельными требованиями отдельных истцов. Судья также обратил внимание на возможное двойное вычитание 12 млн шиллингов, уже выплаченных адвокатам.

В то же время суд поддержал вывод о том, что гонорар за ведение дела не следует определять на основании стоимости спорной недвижимости. По словам судьи, из исковых документов и решения по земельному делу невозможно было установить стоимость предмета спора.

В октябре 2023 года суд объединил шесть исков, поданных в 2011–2014 годах. Триста человек требовали 80 акров участка LR No.6825/2 в силу приобретательной давности, а группа Kamatuto Self-Help Group, насчитывающая 1310 членов, претендовала на 160 акров участка LR No.5908/8. Суд отклонил требования о приобретательной давности, поскольку заявители не доказали необходимое владение землей, но постановил администраторам наследства завершить определенные соглашения с отдельными покупателями.

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