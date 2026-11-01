В Мексике федеральное аудиторское ведомство подало уголовную жалобу в связи с платежами правительства штата Нуэво-Леон на сумму более 7,2 млрд песо, или около 380 млн долларов. Часть средств, согласно выводам аудиторов, могла через ряд компаний поступить юридической фирме, связанной с губернатором штата Самуэлем Гарсией и его отцом, сообщает The Rio Times.

Четыре маршрута платежей

Жалоба датирована 16 октября 2026 года. Ее подало Auditoría Superior de la Federación — аудиторский орган нижней палаты Конгресса Мексики, который проверяет расходование государственных средств. Материалы передали в федеральную прокуратуру Мексики, которая должна решить, открывать ли уголовное дело. Обвинения по этому делу никому не предъявлялись.

Проверка отчетности за 2025 год, по данным издания, выявила признаки вероятных фиктивных операций в Нуэво-Леоне и штате Синалоа. Аудиторы проследили четыре маршрута средств, начинавшиеся с платежей правительства штата частным компаниям. Самый крупный из них включал 5,851 млрд песо, выплаченных строительной компании; 385,3 млн песо из этой суммы, по данным аудита, могли поступить юридической фирме.

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Другой маршрут начинался с 964 млн песо, перечисленных торговой компании. Из них юридическая фирма, по данным аудиторов, получила 202,9 млн песо. По двум другим маршрутам ей поступили соответственно 62,9 млн и 77,03 млн песо.

Средства, связанные с юридической фирмой

В общей сложности четыре описанных маршрута дают около 728 млн песо, или 39 млн долларов, которые, по расчетам аудиторов, поступили фирме, связанной с Гарсией и его отцом. В то же время 7,2 млрд песо — это общий объем первоначальных платежей, которые аудиторы отслеживали в предполагаемой схеме, а не сумма, поступившая этой фирме.

Самуэль Гарсия возглавляет Нуэво-Леон с октября 2021 года и представляет партию «Гражданское движение». В видео от 6 августа 2026 года он заявил, что готов к расследованию, а предыдущие утверждения назвал повторением. Ранее, в мае, политики партии Morena в штате также подали жалобы в федеральную прокуратуру в связи с платежами фирме, связанной с его семьей.

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