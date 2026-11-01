墨西哥联邦审计机构就新莱昂州政府总额超过72亿比索、约合3.8亿美元的付款提出了刑事投诉。审计人员的结论显示，部分资金可能通过一系列公司流向一家与该州州长塞缪尔·加西亚及其父亲有关联的律师事务所，The Rio Times报道。

四条付款路径

该投诉日期为2026年10月16日。投诉由Auditoría Superior de la Federación提出，该机构是墨西哥国会下议院的审计机关，负责审查公共资金的使用情况。相关材料已移交墨西哥联邦检察院，该机构将决定是否立案。目前尚未有人在此案中被起诉。

据该媒体报道，对2025年报告的审查发现，新莱昂州和锡那罗亚州存在可能的虚假交易迹象。审计人员追踪了四条资金路径，均始于州政府向私营公司支付的款项。其中最大的一条涉及向一家建筑公司支付的58.51亿比索；审计数据显示，其中3.853亿比索可能流向了该律师事务所。

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另一条路径始于向一家贸易公司转账的9.64亿比索。审计人员称，其中该律师事务所获得了2.029亿比索。通过另外两条路径，该事务所分别获得了6290万比索和7703万比索。

与律师事务所有关的资金

四条所述路径合计约为7.28亿比索，即3900万美元。根据审计人员的计算，这些资金流向了一家与加西亚及其父亲有关联的事务所。同时，72亿比索是审计人员在涉嫌计划中追踪到的初始付款总额，而非该事务所获得的金额。

塞缪尔·加西亚自2021年10月起领导新莱昂州，代表公民运动党。他在2026年8月6日的一段视频中表示，他已准备好接受调查，并称此前的说法是重复的。此前在5月，该州的Morena党政治人士也就向一家与其家族有关联的事务所付款一事向联邦检察院提出了投诉。

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