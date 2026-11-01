W Meksyku federalny organ audytowy złożył zawiadomienie o przestępstwie w związku z płatnościami rządu stanu Nuevo León na kwotę ponad 7,2 mld peso, czyli około 380 mln dolarów. Część środków, według ustaleń audytorów, mogła trafić przez szereg spółek do kancelarii prawnej powiązanej z gubernatorem stanu Samuelem Garcíą i jego ojcem, podaje The Rio Times.

Cztery szlaki płatności

Skarga jest datowana na 16 października 2026 roku. Złożyła ją Auditoría Superior de la Federación — organ audytowy niższej izby Kongresu Meksyku, który kontroluje wydatkowanie środków publicznych. Materiały przekazano federalnej prokuraturze Meksyku, która ma zdecydować, czy wszcząć postępowanie karne. Nikomu nie postawiono zarzutów w tej sprawie.

Kontrola sprawozdawczości za 2025 rok, według publikacji, wykryła oznaki prawdopodobnych fikcyjnych transakcji w Nuevo León i stanie Sinaloa. Audytorzy prześledzili cztery szlaki środków, które zaczynały się od płatności rządu stanowego na rzecz prywatnych spółek. Największy z nich obejmował 5,851 mld peso wypłaconych firmie budowlanej; 385,3 mln peso z tej kwoty mogło trafić do kancelarii prawnej, wynika z audytu.

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Inny szlak zaczynał się od 964 mln peso przelanych spółce handlowej. Z tej kwoty kancelaria prawna otrzymała 202,9 mln peso, według audytorów. Dwoma pozostałymi szlakami trafiło do niej odpowiednio 62,9 mln i 77,03 mln peso.

Środki powiązane z kancelarią prawną

Łącznie cztery opisane szlaki dają około 728 mln peso, czyli 39 mln dolarów, które według wyliczeń audytorów trafiły do firmy powiązanej z Garcíą i jego ojcem. Jednocześnie 7,2 mld peso to łączna wartość pierwotnych płatności, które audytorzy prześledzili w domniemanym schemacie, a nie kwota, która trafiła do tej firmy.

Samuel García stoi na czele Nuevo León od października 2021 roku i reprezentuje partię Ruch Obywatelski. W nagraniu wideo z 6 sierpnia 2026 roku oświadczył, że jest gotowy na śledztwo, a wcześniejsze twierdzenia nazwał powtórzeniem. Wcześniej, w maju, politycy partii Morena w stanie również złożyli zawiadomienia do federalnej prokuratury w sprawie płatności dla firmy powiązanej z jego rodziną.

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