1 listopada w Cieśninie Ormuz otrzymano zgłoszenie, że statek mógł zostać trafiony nieznanym pociskiem. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na brytyjskie centrum UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Sygnał alarmowy Mayday przez kanał radiowy

Według UKMTO kapitan statku handlowego przekazał sygnał alarmowy Mayday odebrany przez kanał radiowy VHF Channel 16. Wynikało z niego, że trafiony został inny statek. Czas zdarzenia w ostrzeżeniu centrum wskazano na 15:09 GMT 1 listopada.

UKMTO wezwało statki do ostrożnego przepływania przez cieśninę i zgłaszania wszelkiej podejrzanej aktywności, podczas gdy właściwe organy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

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Napięcia w regionie

W październiku w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej doszło do serii ataków na komercyjne tankowce, wynikało z raportów dotyczących bezpieczeństwa morskiego. Niektóre z nich spowodowały pożary i uszkodzenia statków.

Sytuacja bezpieczeństwa żeglugi w regionie zaostrzyła się w związku z napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cieśnina Ormuz jest strategicznym szlakiem dla światowego eksportu ropy i gazu. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, a w kwietniu strony osiągnęły zawieszenie broni. W lipcu działania zbrojne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wznowiły się w związku z wstrzymaniem wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny.

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