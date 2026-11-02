1 ноября в Ормузском проливе поступило сообщение о том, что судно могло быть поражено неизвестным снарядом. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на британский центр UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Сигнал бедствия Mayday по радиоканалу

По данным UKMTO, капитан торгового судна передал полученный по радиоканалу VHF Channel 16 сигнал бедствия Mayday. В нем говорилось о поражении другого судна. Время инцидента в предупреждении центра указано как 15:09 по Гринвичу 1 ноября.

UKMTO призвало суда проходить пролив с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности, пока соответствующие органы выясняют обстоятельства происшествия.

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Напряженность в регионе

В октябре в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе произошла серия атак на коммерческие танкеры, сообщали отчеты по морской безопасности. Некоторые из них привели к пожарам и повреждениям судов.

Ситуация с безопасностью судоходства в регионе обострилась на фоне напряженности между США и Ираном. Ормузский пролив является стратегическим маршрутом для мирового экспорта нефти и газа. США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, а в апреле стороны достигли прекращения огня. В июле боевые действия между США и Ираном возобновились на фоне остановки дипломатических усилий по завершению войны.

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