UKMTO повідомило про можливий удар по судну в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

В Ормузькій протоці 1 листопада надійшло повідомлення про те, що судно могло бути уражене невідомим снарядом. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на британський центр UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Сигнал лиха по радіоканалу

За даними UKMTO, капітан торговельного судна передав отриманий через радіоканал VHF Channel 16 сигнал лиха Mayday. У ньому йшлося про ураження іншого судна. Час інциденту в попередженні центру вказано як 15:09 за Гринвічем 1 листопада.

UKMTO закликало судна проходити протоку з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність, поки відповідні органи з'ясовують обставини події.

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Напруженість у регіоні

У жовтні в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці сталася серія атак на комерційні танкери, повідомляли звіти з морської безпеки. Деякі з них спричинили пожежі та пошкодження суден.

Безпекова ситуація для судноплавства в регіоні загострилася на тлі напруженості між США та Іраном. Ормузька протока є стратегічним маршрутом для світового експорту нафти й газу. США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, а в квітні сторони досягли припинення вогню. У липні бойові дії між США та Іраном відновилися на тлі зупинки дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

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