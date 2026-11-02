Na Tajwanie zastępca przedstawiciela w Filipinach, emerytowany generał porucznik sił powietrznych Li Tingshen, ma wrócić do kraju i objąć stanowisko dyrektora generalnego Globalnej Akademii Bezzałogowych Statków Powietrznych (GUAVA). Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na źródło.

Według rozmówcy gazety grupa zadaniowa tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. dyplomacji dronowej ma zostać połączona z GUAVA. Celem tego kroku jest konsolidacja zasobów oraz przyspieszenie tajwańskiej dyplomacji dronowej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa asymetrycznego.

Doświadczenie wojskowe i dyplomatyczne

64-letni Li Tingshen jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych Republiki Chińskiej. Ma doświadczenie w pilotażu myśliwców F-5E i należy do nielicznych wyższych oficerów tajwańskich sił zbrojnych, którzy zdobywali wykształcenie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był również zastępcą dowódcy sił powietrznych oraz asystentem zastępcy szefa Sztabu Generalnego ds. łączności, elektroniki i informacji.

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Po zakończeniu służby wojskowej w stopniu generała porucznika Li pracował jako zastępca dyrektora wykonawczego, a następnie dyrektor wykonawczy Instytutu Badań nad Obroną Narodową i Bezpieczeństwem. Stanowisko zastępcy przedstawiciela Tajwanu w Filipinach objął we wrześniu 2024 roku.

Reforma dyplomacji dronowej

Podczas pracy w Filipinach Li przyczynił się do wizyty w Manili generała pozostającego w czynnej służbie, a także do pierwszych oficjalnych kontaktów między strażami przybrzeżnymi Tajwanu i Filipin od zerwania stosunków dyplomatycznych między stronami w 1974 roku, twierdzi źródło.

Pomagał również w przekazaniu Filipinom wycofanego ze służby 453-tonowego statku Kinmen do humanitarnych operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Według źródła po połączeniu z całkowicie prywatnie finansowaną GUAVA jej przewodniczącym ma zostać Li Hanming, podczas gdy Li Tingshen jako dyrektor generalny będzie odpowiadał za praktyczne wdrażanie polityki. Oczekuje się, że taki format umożliwi bardziej elastyczne negocjacje dotyczące możliwości komercyjnych, transferu technologii i międzynarodowej wspólnej produkcji.

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