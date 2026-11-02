Izraelska policja w niedzielę wieczorem rozpędziła uczestników protestu na bulwarze Chaima Bar-Lewa w Jerozolimie po tym, jak akcja przerodziła się w starcia. Demonstranci zablokowali ruch i, według policji, zaczęli rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy, informuje Jerusalem Post.

Zablokowany ruch

Według policji funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po zablokowaniu drogi i konfrontacji z protestującymi. Oficer uznał zgromadzenie za nielegalne i nakazał uczestnikom akcji rozejść się.

Część obecnych nie zastosowała się do nakazu rozejścia się. Następnie, jak twierdzi policja, zaczęli rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się na bulwarze.

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Siły policji na miejscu

Aby przywrócić porządek i odblokować drogę, funkcjonariusze komisariatu Lew ha-Bira, przy wsparciu policji granicznej, użyli siły, by rozpędzić uczestników protestu. Po interwencji przywrócono ruch na zablokowanych drogach.

Według ostatniej aktualizacji policji nie napłynęły informacje o poszkodowanych ani zatrzymanych.

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