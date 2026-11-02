Policja rozpędziła protestujących po starciach w Jerozolimie — Jerusalem Post
Izraelska policja w niedzielę wieczorem rozpędziła uczestników protestu na bulwarze Chaima Bar-Lewa w Jerozolimie po tym, jak akcja przerodziła się w starcia. Demonstranci zablokowali ruch i, według policji, zaczęli rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy, informuje Jerusalem Post.
Zablokowany ruch
Według policji funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce po zablokowaniu drogi i konfrontacji z protestującymi. Oficer uznał zgromadzenie za nielegalne i nakazał uczestnikom akcji rozejść się.
Część obecnych nie zastosowała się do nakazu rozejścia się. Następnie, jak twierdzi policja, zaczęli rzucać przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się na bulwarze.
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Siły policji na miejscu
Aby przywrócić porządek i odblokować drogę, funkcjonariusze komisariatu Lew ha-Bira, przy wsparciu policji granicznej, użyli siły, by rozpędzić uczestników protestu. Po interwencji przywrócono ruch na zablokowanych drogach.
Według ostatniej aktualizacji policji nie napłynęły informacje o poszkodowanych ani zatrzymanych.