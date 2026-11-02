Полиция разогнала протестующих после столкновений в Иерусалиме — Jerusalem Post
Полиция Израиля в воскресенье вечером разогнала участников протеста на бульваре Хаима Бар-Лева в Иерусалиме после того, как акция переросла в столкновения. Демонстранты перекрыли движение транспорта и, по заявлению полиции, начали бросать предметы в правоохранителей, сообщает Jerusalem Post.
Перекрыто движение
По данным полиции, правоохранителей вызвали на место после блокирования дороги и конфронтации с протестующими. Офицер объявил собрание незаконным и приказал участникам акции разойтись.
Часть присутствующих не выполнила требование разойтись. После этого, как утверждают в полиции, они начали бросать предметы в офицеров, находившихся на бульваре.
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Силы полиции на месте
Для восстановления порядка и разблокирования дороги сотрудники полицейского участка Лев ха-Бира при поддержке пограничной полиции применили силу, чтобы разогнать участников протеста. После вмешательства движение на перекрытых дорогах восстановили.
По состоянию на последнее обновление полиции, информации о пострадавших или задержанных не поступало.