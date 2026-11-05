В Дании произошла утечка персональных данных пяти тысяч пилотов, пользовавшихся нордическим метеорологическим порталом Northavimet. Об инциденте сообщил Датский метеорологический институт (DMI).

Как сообщает RMF24, неуполномоченные лица получили доступ к именам и фамилиям пилотов, сведениям об их гражданстве, адресам электронной почты и номерам лицензий. Пострадавших проинформировали об утечке и попросили сменить пароли.

Сервис отключали для обновления

По данным DMI, 22 октября в 12:00 после обнаружения уязвимостей в программном обеспечении PHP ряд сайтов и порталов, в том числе за пределами Дании, временно отключили для установки обновлений безопасности. Институт отключил свой сервис в тот же день в 14:00.

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О деле сообщили датской полиции и органам надзора за защитой персональных данных.

Система для планирования полётов

Согласно информации на сайте Northavimet, это система метеорологической информации для планирования полётов в странах Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium (NAMCON). Среди указанных на сайте стран — Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Норвегия и Швеция.

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