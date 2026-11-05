W Danii wyciekły dane osobowe pięciu tysięcy pilotów, którzy korzystali z nordyckiego portalu pogodowego Northavimet. O incydencie poinformował Duński Instytut Meteorologiczny (DMI).

Jak informuje RMF24, nieupoważnione osoby uzyskały dostęp do imion i nazwisk pilotów, informacji o ich obywatelstwie, adresów e-mail oraz numerów licencji. Poszkodowanych poinformowano o wycieku i poproszono o zmianę haseł.

Serwis wyłączono w celu aktualizacji

Według DMI, 22 października o godzinie 12:00, po wykryciu luk w oprogramowaniu PHP, szereg stron internetowych i portali, w tym poza Danią, tymczasowo wyłączono w celu zainstalowania aktualizacji bezpieczeństwa. Instytut odłączył swój serwis tego samego dnia o godzinie 14:00.

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O sprawie powiadomiono duńską policję oraz organy nadzoru nad ochroną danych osobowych.

System do planowania lotów

Zgodnie z informacjami na stronie Northavimet jest to system informacji meteorologicznej do planowania lotów w krajach Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium (NAMCON). Wśród krajów wymienionych na stronie są Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Norwegia i Szwecja.

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