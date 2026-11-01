По меньшей мере восемь палестинцев, среди которых пятеро полицейских, погибли в воскресенье в результате двух израильских ударов в секторе Газа. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на медиков и подконтрольное ХАМАС министерство внутренних дел анклава.

Удары по Газе и Хан-Юнису

По данным медиков, три человека погибли во время израильского авиаудара по городу Газа. Министерство внутренних дел заявило, что еще пятеро полицейских погибли в результате другого удара на западе Хан-Юниса, на юге сектора Газа.

Израильские военные сообщили, что нанесли удар по нескольким боевикам в Хан-Юнисе, не предоставив дополнительных деталей. По поводу удара по городу Газа израильская сторона сразу комментариев не дала.

Заявления сторон о перемирии

Израиль заявляет, что группировка ХАМАС перевооружается и осуществляет атаки, нарушая перемирие, заключенное год назад. В последние недели Израиль усилил удары по группировке.

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ХАМАС отрицает, что пытается проводить атаки или восстанавливать свой арсенал, и обвиняет Израиль в подрыве мирного соглашения по Газе.

Переговоры и гуманитарная ситуация

Перемирие, заключенное при посредничестве США, предусматривало дальнейшее восстановление территории. В то же время переговорщикам не удалось согласовать условия разоружения ХАМАС или вывода израильских войск, которые, по информации издания, контролируют около двух третей сектора Газа и приказали жителям покинуть эти районы.

По данным органов здравоохранения сектора Газа, с начала перемирия в результате израильских атак погибли не менее 1500 палестинцев. Израиль заявляет о гибели четырех своих военных. Палестинские власти также сообщают, что с начала израильской операции после нападения боевиков под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года погибли более 74 тысяч человек.

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