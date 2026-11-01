Co najmniej ośmiu Palestyńczyków, w tym pięciu policjantów, zginęło w niedzielę w wyniku dwóch izraelskich ataków w Strefie Gazy. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na medyków i kontrolowane przez Hamas ministerstwo spraw wewnętrznych enklawy.

Ataki na Gazę i Chan Junus

Według medyków trzy osoby zginęły w izraelskim nalocie na miasto Gaza. Ministerstwo spraw wewnętrznych podało, że kolejnych pięciu policjantów zginęło w innym ataku na zachodzie Chan Junus, na południu Strefy Gazy.

Izraelskie wojsko poinformowało, że zaatakowało kilku bojowników w Chan Junus, nie podając dalszych szczegółów. Izraelska strona nie skomentowała od razu ataku na miasto Gaza.

Oświadczenia stron w sprawie rozejmu

Izrael twierdzi, że Hamas ponownie się zbroi i przeprowadza ataki, naruszając rozejm zawarty rok temu. W ostatnich tygodniach Izrael nasilił ataki na ugrupowanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Hamas zaprzecza, że próbuje przeprowadzać ataki lub odbudowywać swój arsenał, i oskarża Izrael o podważanie porozumienia pokojowego dotyczącego Gazy.

Negocjacje i sytuacja humanitarna

Rozejm, wynegocjowany przy mediacji USA, przewidywał dalszą odbudowę terytorium. Jednocześnie negocjatorom nie udało się uzgodnić warunków rozbrojenia Hamasu ani wycofania izraelskich wojsk, które według publikacji kontrolują około dwie trzecie Strefy Gazy i nakazały mieszkańcom opuszczenie tych obszarów.

Według organów ochrony zdrowia Strefy Gazy od początku rozejmu w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1500 Palestyńczyków. Izrael podaje, że zginęło czterech jego żołnierzy. Władze palestyńskie informują również, że od początku izraelskiej operacji po ataku bojowników dowodzonych przez Hamas 7 października 2023 roku zginęło ponad 74 tysiące osób.

Czytaj nas na