以色列袭击后，加沙至少8名巴勒斯坦人死亡——《塞浦路斯邮报》

周日，加沙地带发生两起以色列袭击，造成至少8名巴勒斯坦人死亡，其中包括5名警察。《塞浦路斯邮报》援引医护人员和该飞地由哈马斯控制的内政部报道称。

对加沙和汗尤尼斯的袭击

据医护人员称，3人在以色列对加沙城发动的空袭中死亡。内政部表示，另有5名警察在加沙地带南部汗尤尼斯西部的另一次袭击中死亡。

以色列军方表示，其在汗尤尼斯袭击了数名武装人员，但未提供更多细节。以色列方面未立即就对加沙城的袭击发表评论。

各方就停火发表的声明

以色列称，哈马斯正在重新武装并发动袭击，违反了一年前达成的停火协议。近几周来，以色列加大了对该组织的袭击力度。

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哈马斯否认试图发动袭击或重建其武器库，并指责以色列破坏加沙和平协议。

谈判与人道主义局势

这项由美国斡旋达成的停火协议规定对该地区进行进一步重建。与此同时，谈判代表未能就哈马斯解除武装或以色列军队撤离的条件达成一致。据该报报道，以色列军队控制着加沙地带约三分之二的地区，并已命令居民离开这些区域。

据加沙地带卫生部门称，自停火开始以来，至少1500名巴勒斯坦人在以色列袭击中死亡。以色列称有4名以军士兵死亡。巴勒斯坦当局还表示，自以色列在2023年10月7日哈马斯领导的武装人员发动袭击后开始军事行动以来，已有超过7.4万人死亡。

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