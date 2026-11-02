В Ираке Уголовный суд Карха в Багдаде вынес первые приговоры девяти гражданам Франции, обвиняемым в принадлежности к группировке ИГИЛ. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает Asharq Al-Awsat.

Судебные процессы над 47 французами, которых в прошлом году перевели из Сирии в Ирак, начались в сентябре. Все они обвиняются в связях с группировкой, контролировавшей значительные территории Ирака и Сирии в 2014–2017 годах. На момент публикации материала перед судом предстало менее половины обвиняемых.

Первые приговоры

Один из подсудимых, которому 24 года, получил 15 лет лишения свободы. По данным издания, более десяти лет назад его увезла в Сирию мать. После оглашения приговора он заявил в суде, что решение поехать в Сирию приняла мать.

Среди обвиняемых — 42-летний Камель Бен Мбарек, который заявил суду, что работал водителем в полиции ИГИЛ в сирийской Ракке. Другой подсудимый, 28-летний Адель Буаун, которого обвиняют в участии в операциях ИГИЛ в Алеппо и Пальмире, заявил о раскаянии. Он также рассказал о тяжелых условиях содержания в курдских тюрьмах в Сирии и заявил о физических и психологических пытках.

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Критика процедуры

Правозащитные организации критикуют судебный процесс, называя его поспешным и заявляя, что признания могли быть получены под принуждением. Один из обвиняемых, 34-летний Лахдар Себуаи, заявил в суде, что записанные показания ему не принадлежат.

Французские адвокаты Матье Багар и Мари Дозе, представляющие многих из 47 французов, сообщили в октябре, что иракские судебные власти не позволили им прибыть на слушания. Они добиваются возвращения подсудимых во Францию для рассмотрения дел там. Правозащитники также опасаются, что отдельным обвиняемым могут назначить смертную казнь.

Среди ожидающих приговора — Адриен Гиаль. По данным издания, он заявлял от имени ИГИЛ об ответственности за нападение в Ницце в июле 2016 года, когда грузовик въехал в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии и убил 86 человек.

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