W Iraku Karny Sąd Karch w Bagdadzie wydał pierwsze wyroki wobec dziewięciu obywateli Francji oskarżonych o przynależność do grupy ISIL. Zostali skazani na kary do 20 lat więzienia, informuje Asharq Al-Awsat.

Procesy 47 Francuzów, którzy w ubiegłym roku zostali przeniesieni z Syrii do Iraku, rozpoczęły się we wrześniu. Wszyscy są oskarżeni o związki z grupą, która kontrolowała znaczne terytoria Iraku i Syrii w latach 2014–2017. W chwili publikacji materiału przed sądem stanęła mniej niż połowa oskarżonych.

Pierwsze wyroki

Jeden z oskarżonych, 24-latek, otrzymał 15 lat więzienia. Według publikacji ponad dziesięć lat temu zabrała go do Syrii matka. Po ogłoszeniu wyroku powiedział w sądzie, że decyzję o wyjeździe do Syrii podjęła jego matka.

Wśród oskarżonych jest 42-letni Kamel Ben Mbarek, który powiedział sądowi, że pracował jako kierowca w policji ISIL w syryjskiej Ar-Rakce. Inny oskarżony, 28-letni Adel Bouaoun, któremu zarzuca się udział w operacjach ISIL w Aleppo i Palmyrze, wyraził skruchę. Opowiedział również o trudnych warunkach przetrzymywania w kurdyjskich więzieniach w Syrii oraz zarzucił stosowanie tortur fizycznych i psychicznych.

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Krytyka procedury

Organizacje praw człowieka krytykują proces, nazywając go pospiesznym i twierdząc, że zeznania mogły zostać uzyskane pod przymusem. Jeden z oskarżonych, 34-letni Lahdar Sebouai, oświadczył w sądzie, że zapisane zeznania nie należą do niego.

Francuscy adwokaci Matthieu Bagard i Marie Dosé, którzy reprezentują wielu z 47 Francuzów, poinformowali w październiku, że irackie władze sądowe nie pozwoliły im przybyć na rozprawy. Domagają się powrotu oskarżonych do Francji, aby ich sprawy zostały tam rozpatrzone. Obrońcy praw człowieka obawiają się również, że niektórym oskarżonym może zostać wymierzona kara śmierci.

Wśród oczekujących na wyrok jest Adrien Guihal. Według publikacji w imieniu ISIL przyznał się on do odpowiedzialności za atak w Nicei w lipcu 2016 roku, kiedy ciężarówka wjechała w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii i zabiła 86 osób.

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