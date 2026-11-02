在伊拉克，巴格达卡尔赫刑事法院对9名被控隶属于“伊斯兰国”（ISIL）组织的法国公民作出首批判决。他们被判处最高20年监禁，Asharq Al-Awsat报道。

47名去年从叙利亚被转移至伊拉克的法国人的审判于9月开始。他们全部被控与该组织有关联；该组织曾在2014年至2017年间控制伊拉克和叙利亚的大片领土。截至报道发布时，不到一半的被告已出庭受审。

首批判决

一名24岁的被告被判处15年监禁。据该媒体报道，十多年前他被母亲带往叙利亚。判决宣告后，他在法庭上表示，前往叙利亚的决定是由母亲作出的。

被告中包括42岁的卡梅尔·本·姆巴雷克，他向法庭表示，自己曾在叙利亚拉卡的“伊斯兰国”警察部门担任司机。另一名被告、28岁的阿德尔·布阿翁被控参与“伊斯兰国”在阿勒颇和巴尔米拉的行动，他表示悔过。他还讲述了在叙利亚库尔德监狱中的恶劣羁押条件，并称遭受了身体和心理酷刑。

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对程序的批评

人权组织批评这场审判，称其仓促，并表示供词可能是在胁迫下取得的。一名34岁的被告拉赫达尔·塞布阿伊在法庭上表示，记录在案的证词并非他的。

代表47名法国人中许多人的法国律师马蒂厄·巴加尔和玛丽·多泽10月表示，伊拉克司法当局不允许他们前往参加听证会。他们正寻求将被告送回法国，以便在那里审理案件。人权倡导者还担心，部分被告可能被判处死刑。

等待判决的人中包括阿德里安·吉亚尔。据该媒体报道，他曾代表“伊斯兰国”宣称对2016年7月尼斯袭击事件负责。当时，一辆卡车在巴士底日庆祝活动期间冲入人群，造成86人死亡。

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