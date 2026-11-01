肯尼亚环境与土地法院撤销了对前议员格里申·卡毛·基里马遗产土地纠纷中3730万肯尼亚先令律师账单的先前评估。查尔斯·姆博戈法官命令另一名官员重新评估三家律师事务所的费用，Nation Kenya报道。

索赔33.7亿先令

S Musalia Mwenesi Advocates、Nyamu & Nyamu Co Advocates和PC Onduso & Co Advocates三家律所共同向基里马遗产索赔33.7亿肯尼亚先令，作为六起合并诉讼中的法律服务费用。这些案件涉及内罗毕超过970英亩的土地，声称通过取得时效获得所有权的人士对这些土地提出了权利主张。

这些律所对3730万先令的评估提出质疑，称评估未考虑地块面积和价值，以及已完成工作的工作量。法官认定，评估过程中错误标注了两块土地的面积。

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评估中的错误

争议涉及面积499英亩的LR No.5908/8地块和面积471英亩的LR No.6825/2地块。然而，在评估律师账单时，按照个别原告的土地请求，两者被错误地标注为面积分别为160英亩和80英亩的地块。法官还指出，可能重复扣除了已支付给律师的1200万先令。

同时，法院维持了这样一项结论：办案费用不应根据争议房地产的价值确定。法官表示，根据诉状文件和土地案件的裁决，无法确定争议标的的价值。

2023年10月，法院合并了2011年至2014年间提起的六起诉讼。300人以取得时效为由要求获得LR No.6825/2地块的80英亩土地，而拥有1310名成员的Kamatuto Self-Help Group则对LR No.5908/8地块的160英亩土地提出权利主张。法院驳回了有关取得时效的请求，理由是申请人未能证明对土地的必要占有，但裁定遗产管理人完成与个别买家的特定协议。

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